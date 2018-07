Vico Equense. Siamo a Seiano, una ridente frazione tra il mare e la montagna. Da molti è considerata come soltanto una curva, cioè quella della statale 145 sorrentina, ma ha un’estenzione davvero notevole che va da Punta Scutolo al famoso Ponte, passando per la spiaggia e la montagna, come le conosciute “quattro vie”.

Proprio qualche giorno fa c’è stato un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, non soltanto gli abitanti della frazione ma di tutto il territorio vicano. Durante la novena per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie, conosciuta come Santa Maria Vecchia, protettrice della gente di mare, con un piccolo Santuario a lei intitolata su una rupe pieno di ex voto (cioè avvenute “grazie”), il Parroco monsignor Angelo Castellano, famoso organista e tra l’altro “Cappellano di Sua Santità”, durante la celebrazione serale nella Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista davanti ad una chiesa gremita, ha dato questo annuncio che ha scosso tutti.

Ha annunciato che per questa importante intercessione, un uomo del luogo malato di un grave tumore al rene a cui era obbligata una lunga operazione per l’asportazione di questo male, si è trovato senza avere più nulla dopo intense preghiere. Lo hanno testimoniato le risonanze che hanno lasciato di stucco i medici.

Con tutta la documentazione dall’inizio della malattia fino alla guarigione si era recato dal Parroco per raccontare il tutto. Una notizia che ha reso Seiano ancora più in festa.

Anche se ciò dovrà passare per la Santa Sede e per tutti i controlli del caso tramite la Congregazione delle Cause dei Santi, sarà un ex voto in più da aggiungere al famoso e bellissimo Santuario.