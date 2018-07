Vico Equense. Mesi fa avevano richiesto un contributo all’Amministrazione e all’Associazione Pizza a Vico con parte dei proventi della manifestazione per il progetto “Spiagge SuperAbile” per partecipare in maniera significativa all’abbattimento delle barrire architettoniche e rendere così accessibili i luoghi di balneazione oggi non accessibili a tutti.

Il movimento “Spiagge SuperAbile” è privo di personalità giuridica e pertanto le somme eventualmente devolute dovevano essere utilizzate direttamente dall’ente comunale o dall’associazione.

È arrivata finalmente risposta con l’accettazione della proposta, acquistando quindi DUE SEDIE DA MARE per la colonia disabili del Centro Diurno di via Madonnelle che si terrà nel mese di agosto alla Marina di Vico.