Vico Equense. La Presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato consegna al Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore e all’Assessore al turismo Lucia Vanacore, l’attestato di Comune Riciclone. Vico Equense si è classificata al secondo posto tra i comuni sopra i 15 mila abitanti della Regione Campania.

Si tratta di un premio particolarmente prestigioso, organizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e in collaborazione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e le associazioni, imprese e Consorzi del settore ambientale, che premia le realtà locali che più si sono distinte nella gestione virtuosa dei rifiuti e che hanno ridotto drasticamente il rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento.

“Quello della raccolta differenziata – ha detto il Sindaco Buoncore – è stato un mio cruccio sin dal mio insediamento. Già a marzo dello scorso anno siamo partiti con una nuova campagna e ho apportato delle modifiche radicali e sostanziali alla raccolta. Attraverso qualche accorgimento, come raddoppiare le giornate in cui si raccoglie il multimateriale con indifferenziato e frazione secca al centro della settimana, siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati. Tutte le famiglie di Vico Equense, comune che si estende su 30 km quadri, vengono puntualmente servite in modo rigoroso”.