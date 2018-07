Vico Equense, pianificata la campagna informatica per la tutela del Banco di Santa Croce

VICO EQUENSE – Pianificata la gestione e la fruizione della zona di tutela biologica del Banco di Santa Croce, in concessione demaniale alla Città di Vico Equense. Nel corso di una riunione della commissione di tutela, cui ha partecipato anche l’Assessore al demanio Angelo Castellano, sono intervenuti il responsabile della commissione Antonino Miccio, direttore dell’A.M.P “Punta Campanella”, Carmela Guidone, laureata in scienze naturali e responsabile del Cea-Centro di Educazione Ambientale “Punta Campanella”, Antonella Esposito, laureata in biologia delle produzioni marine ed Enrica Gargiulo, laureata in scienze biologiche con indirizzo “Biodiversità, conservazione e qualità ambientale”. L’incontro è servito per prendere atto della sentenza del Tar, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni diving. I Giudici amministrativi sono entrati nel merito, stabilendo la carenza di legittimazione a ricorrere in capo ai ricorrenti. La commissione per la gestione del Banco di Santa Croce, nominata con decreto del Sindaco Andrea Buonocore, a breve inizierà una campagna informativa rivolta a tutti gli operatori (diving) invitandoli ad accreditarsi al Comune di Vico Equense, poiché è previsto, per chi vorrà fare escursioni subacquee il pagamento di un diritto di segreteria per l’istruttoria delle pratiche.

Vietate, inoltre, le attività di didattica subacquea e consentite le visite guidate a opera dei centri d’immersione autorizzati solo ad alcune condizioni. Queste, infatti, dovranno essere svolte da professionisti con brevetto, in un numero di sommozzatori non superiore a 6 per ogni istruttore, per un massimo di 12 per ciascuna immersione. In base al regolamento approvato il Comune, si riserva la possibilità, a seguito di un monitoraggio, di stabilire e modificare il numero massimo d’immersioni al giorno e quello delle imbarcazioni presenti. Per l’attività di diving e visite guidate, corsia di favore per i residenti del territorio. Il Comune, infatti, nel rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di queste attività, potrà avvantaggiare le richieste avanzate da soggetti che risiedono a Vico Equense. Soddisfazione per questa sentenza è stata espressa dall’Assessore al demanio Angelo Castellano. «Si tratta – spiega l’Assessore Castellano – di un regolamento che incide sull’area demaniale in concessione al Comune di Vico Equense, che coniuga la tutela paesaggistica utilizzando il sito come attrattore turistico da volano per l’indotto economico nel settore della fruizione delle valenze naturalistiche». Già oggetto di studio da parte del mondo scientifico sin dall’ 800, il Banco di Santa Croce, negli anni 90 fu inserito all’interno del costituendo Parco Marino Punta Campanella addirittura come zona A, al pari dello scoglio del Vervece e di Vetara, in ragione della sua elevata biodiversità e per il suo fondamentale ruolo nell’equilibrio dell’ecosistema circostante. Ma successivamente, per ragioni non note, il Banco fu stralciato dal parco. Nel giugno 1993, su proposta dell’associazione Marevivo, il Ministero della marina Mercantile con apposito decreto decise di istituire la Zona di Tutela Biologica Z.T.B. “Banco di Santa Croce” vietando la pesca sia professionale, sia sportiva in un’area di 300mt di diametro.

3 Luglio 2018