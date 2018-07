Il Vico Equense pensa a Giovanni Ferraro per la panchina – ESCLUSIVA

Il Vico Equense dopo il recente campionato di Promozione in cui ha sfiorato i playoff, sembra deciso a puntare per il prossimo anno alla risalita in Eccellenza, ritornando ai vecchi fasti di un tempo. Indiscrezioni giunte a Positanonews, parlano di un ritorno di Giovanni Ferraro, legato al calcio vicano per la storica promozione dall’Eccellenza alla Lega Pro, tra il 2007 e il 2009.

L’ex trainer di FC Sorrento, Arzanese e Casertana, che nell’ultimo anno con i gialloblu del Gragnano ha ottenuto una tranquilla salvezza in Serie D, arriverebbe nel caso Nello Savarese riuscirà a trovare attraverso degli sponsor, le risorse economiche per l’impresa. Il Vico Equense nell’ultima stagione ha fatto un campionato al di sopra dei propri mezzi, con il contributo di un altro tecnico vicano, Tommaso Spano, che è considerato dagli addetti ai lavori, tra i migliori allenatori dell’ultimo campionato.