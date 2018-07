Vico Equense. Parte la colonia estiva per gli anziani con un servizio navetta

Al via la colonia estiva dedicata agli anziani. Un’iniziativa lodevole quella del sindaco Andrea Buonocore che, per i prossimi tre anni, ha concesso alle cooperative sociali “La locanda” e “Il delfino” 660 metri quadrati di arenile della marina di Vico che saranno destinati nelle ore mattutine alla colonia estiva per le persone anziane, mentre nelle ore pomeridiane e serali saranno riservate ad attività ricreative per gli adolescenti. Si chiama “Argento vivo” la colonia destinata agli anziani ed è riservata a tutti coloro che hanno superato i 60 anni e durerà fino al prossimo 30 agosto. Per partecipare basterà versare una quota giornaliera di 5 euro ma si potrà godere di molti vantaggi. Tutti i giorni (esclusi il lunedì ed il venerdì) dalle 9.00 alle 12.30 ci sarà la presenza di un operatore per la sorveglianza in spiaggia ed in acqua al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Prevista anche animazione, lettini, sdraio ed ombrelloni, una merenda e l’utilizzo dei servizi igienici, dello spogliatoio e della doccia calda. Dal prossimo lunedì comincerà il servizio navetta che permetterà agli anziani che fanno parte della colonia di raggiungere agevolmente la spiaggia. La navetta transiterà anche per le frazioni, seguendo dei punti di raccolta e degli orari, e prevede un costo giornaliero di due euro per il viaggio di andata e ritorno.