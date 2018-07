Vico Equense. La battaglia continua e gli abitanti della frazione di Sant’Andrea non si arrendono.

Dopo le promesse in campagna elettorale fatte dal Sindaco Andrea Buonocore, nonostante si sia preso l’impegno di realizzare il progetto elaborato dall’Amministrazione guidata dal sindaco facente funzioni Benedetto Migliaccio cui egli stesso era assessore, si attende il proseguo. Quest’opera è evidenziata nella delibera di giunta comunale 91/2015, dove fu stabilito il luogo, le modalità ed i tempi di attuazione.

È partita la petizione popolare per non far accantonare l’unico progetto di parcheggio pubblico per la frazione di Sant Andrea (l’altra promessa è per il parcheggio nella piazza principale di Montechiaro) esistente al Comune fatto nel 2015.

I moduli da firmare si potranno trovare nei negozi principali della frazione.