Vico Equense: da mesi senza telefono

Da mesi sono senza linea telefonica. Succede agli abitanti di Arola, frazione di Vico Equense.

Una situazione di disagio per gli abitanti di Arola, piccola frazione di Vico Equense in cui vivono poche persone. Da mesi infatti, si trovano senza collegamento telefonico, nonostante i persistenti appelli alla Telecom.

Qui vivono tanti anziani, per i quali il telefono di casa è fondamentale non avendo il cellulare. Neanche i telefonini prendono molto bene per cui il disagio è avvertito da tutti gli abitanti