Vico Equense. Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha concesso per i prossimi tre anni, 660 metri quadrati di arenile alla marina di Vico alle cooperative sociali La locanda e Il delfino. L’area è destinata alla colonia estiva per anziani nelle ore mattutine e ad attività ludico-ricreative per adolescenti nelle ore pomeridiane e serali.

La colonia estiva “Argento vivo”, è rivolta a tutti gli anziani che hanno superato il sessantesimo anno di età. Fino al 30 agosto nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 12.30 sarà garantito la presenza di un operatore per la sorveglianza in spiaggia e in acqua, animazione, lettini, sdraio, e ombrelloni, compresa la merenda di metà giornata e l’uso di servizi igienici, spogliatoio e doccia calda.

La quota di partecipazione giornaliera è di 5 euro, a parziale copertura delle spese, da versare direttamente alle cooperative incaricate. “Sono pervenute – spiega l’Assessore alle politiche sociali Franco Lombardi – più di trenta istanze di partecipazione a questa iniziativa. Da lunedì prossimo, e fino al 31 agosto, comincerà un servizio dedicato di trasporto dei partecipanti. La navetta passerà per le frazioni e accompagnerà gli anziani alla marina di Vico. Previsti dei punti di raccolta e specifici orari, con una compartecipazione degli utenti, di due euro giornalieri, per il viaggio di andata e ritorno. Il resto della spesa sarà a carico del Comune”.