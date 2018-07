Vico Equense. Lunedì prossimo, 23 luglio 2018, alle ore 18.30, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si recherà al depuratore di Punta Gradelle, l’impianto che convoglia i reflui prodotti dall’intera penisola sorrentina.

Ad accoglierlo ci sarà il Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore insieme ai membri della Giunta e del Consiglio comunale.

“Ho insistito molto per avere questo incontro. – spiega il Sindaco Buonocore – Così il Governatore De Luca potrà rendersi conto di persona di alcune emergenze, che l’Amministrazione comunale ritiene urgente risolvere”.

Tra questi, l’adeguamento dell’emissario della rete fognaria di Vico Equense, la canalizzazione delle acque di versante ora convogliate nell’impluvio naturale che sfocia proprio sul piazzale antistante l’impianto di depurazione, la costruzione di una condotta sottomarina per l’allontanamento dalla costa delle acque reflue provenienti dal collettore comprensoriale in caso di portate superiori a cinque volte quella media, nera.

L’adeguamento della strada di servizio all’impianto di depurazione, realizzato in galleria dunque con impatto ambientale zero, che tratta le acque reflue provenienti dai Comuni della penisola sorrentina, per una popolazione complessiva pari a 140mila abitanti.

Al Presidente della Giunta Regionale sarà, altresì, spiegato il processo biologico delle acque reflue, che sono trattate da quattro reattori con membrane che rappresentano il cuore dell’impianto. Sono 40 nel complesso le membrane che costituiscono il comparto biologico, 10 in ogni reattore. Inoltre, grazie ad un sistema di grigliatura grossolana e fine è possibile bloccare il materiale solido (assorbenti, condom, cotton fioc e tutto quanto impropriamente sono gettati nei wc): in tal modo si trattengono ben sedici quintali di materiale al giorno, che prima dell’entrata in funzione del depuratore si riversavano a mare.

I fanghi essiccati, prodotti dal processo di depurazione sono quindi dismessi dall’impianto di Punta Gradelle mediante trasporto su gomma e coerentemente smaltiti. Dopo aver visitato l’impianto di depurazione, il Governatore De Luca si recherà sul molo della marina di Seiano, dove attracca il Metrò del mare, e poi incontrerà i sindaci della Penisola Sorrentina, operatori turistici, imprenditori e i vertici della Gori.