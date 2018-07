Vico Equense, prima manifestazione cinofila amatoriale

Ieri Venerdì sei luglio in piazza Kennedy si è svolta la prima manifestazione cinofila amatoriale “Stelle a quattro zampe “ insieme all’associazione Nazionale E.N.P.A. ‘Ente Nazionale per la Protezione degli Animali’, la più antica e la più grande associazione animalista italiana.

Un pomeriggio dedicato all’amicizia, alla conoscenza e al rispetto tra umani e cani, un evento organizzato nella semplicità e in economia, senza lustrini e senza clamori , solamente con empatia ed amore.

Medaglie per i primi tre classificati per categoria, mentre per tutti gli animali che hanno partecipato alla gara fotografica faranno parte del calendario.