Vico Equense. Incontro sulla violenza di genere al Social World Film Festival con Cristina Donadio

Vico Equense. 600 opere selezionate in concorso e fuori concorso, 100 in anteprima, provenienti da 48 nazioni.

Si parlerà di violenza di genere domani sera (31 luglio) in occasione dell’8a edizione del Social World Film Festival di Vico Equense con un dibattito alle 20,30 in piazza Mercato – Arena Loren alla presenza dell’attrice Cristina Donadio. Durante l’evento, in collaborazione con il “Consorzio Confini”, verrà presentata la selezione “School” con la premiazione della scuola vincitrice. Al termine verrà proiettato il Premio Oscar come miglior film e miglior regia “La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro.

Alle 20 sempre in piazza Mercato il salotto letterario a cura della libreria Ubik di Vico Equense con la presentazione del libro “Super Eroes” di Chiara Guida, Federica Aliano, Diego Altobelli, Martina Ponziani, Davide Cantire, Cecilia Strazza con la partecipazione dell’autrice Chiara Guida. Introducono e moderano Carlo Alfano e Maria Fausto.

Alle ore 21 c’è “Cinema al Chiostro: La notte del cinema” nell’Arena Magnani allestita nel Complesso Monumentale S.S. Trinità e Paradiso, una maratona cinematografica con la proiezione dei lungometraggi, documentari e cortometraggi fuori concorso: UNA SEMPLICE VERITÀ di Cinzia Mirabella (Italia, 14’) con la partecipazione della regista Cinzia Mirabella e il cast del film; NOI SIAMO FRANCESCO di Guendalina Zampagni (Italia, 90’) con la partecipazione della regista Guendalina Zampagni; MOZZARELLA NIGGA di Demetrio Salvi (Italia, 80’) con la partecipazione del regista Demetrio Salvi, l’art director Rosa D’Avino e il protagonista Maurizio Capone; LA MACCHINA UMANA di Adelmo Togliani, Simone Siragusano (Italia, 20’) con la partecipazione del regista Adelmo Togliani e dell’attrice protagonista Valentina Corti; TWO TIMING di Maria Grazia Nazzari (Italia, 15’); FREEZER di Dimitris Nakos (Greece, 16); HOJE NAO di Mattia Petullà (Italia – Portogallo, 9’); IDIOTUL di Alexandru Ranta (Romania, 12’). Introduce Debora Ostieri.

Mercoledì 1 agosto sarà la giornata del Mercato del cinema giovane europeo e in serata un omaggio agli Academy Awards.

Grande attesa per l’evento di giovedì 2 agosto con Michele Placido che tributerà il cinema italiano, leggendo passi dal libro “Cinema è Sogno”. A seguire, la proiezione del suo film “7 minuti”. Verrà premiata la factory “Casa Surace” con la quale si discuterà di comunicazione sociale sui nuovi media, a seguire il live delle Ebbanesis.

Venerdì 3 agosto sarà il turno del tributo a Stefania Sandrelli che sarà insignita del titolo di Ambasciatrice del Social World Film Festival nel mondo e omaggiata col premio alla carriera, poi un approfondimento su “Gatta Cenerentola”alla presenza del cast e dei produttori.

Gran galà di premiazione sabato 4 agosto con sfilata sul red carpet del premio Oscar Mike Van Diem, Donatella Finocchiaro, Gianfranco Gallo (membro giuria qualità), Nto e Lucariello, Ebbanesis, Fabio Balsamo e tanti altri. Domenica 5al mattino l’evento di chiusura con l’“Ottava Conferenza Internazionale: Il Cinema come veicolo di messaggio sociali”.