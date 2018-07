Vico Equense incidente sulla Statale a Torre Barbara scontro auto con Bus. L’incidente è avvenuto verso le 18,30 , nello scontro con l’autobus EAV ad avere la peggio l’auto . Traffico nel caos da e per la Penisola sorrentina, per il rientro verso Castellammare di Stabia e l’autostrada Napoli – Salerno. Sul posto i carabinieri della Stazione di Vico Equense della Compagnia di Sorrento.

A dopo aggiornamenti .

Alle 19,30 , dopo più di un’0ra dall’incidente, traffico ancora bloccato. La polizia municipale di Meta in questi casi potrebbe deviare il traffico per Alberi ci dicono sul posto molti autisti infuriati. Gli agenti di Vico Equense stanno facendo il possibile sul posto. Ci sarebbero due feriti, ma non gravi. Verso le 20 è arrivato il carro attrezzi liberando al sede stradale.

Foto Viviana Vanacore per Positanonews