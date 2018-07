Vico Equense. Il Sindaco Buonocore: “Nel nostro tratto costiero il mare è in buona salute. Godetevi l’estate”

Vico Equense. Sullo stato di salute del mare di Vico Equense, parlano le analisi eseguite presso i laboratori dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) sui campioni di acqua acquisiti lunedì scorso, 9 luglio.

I campionamenti hanno stabilito l’assenza per la salute pubblica di agenti inquinanti. I prelievi effettuati, a distanza crescente di tempo, hanno dato esito positivo. Dunque, i tanti bagnanti e i numerosi turisti che come ogni anno affollano le spiagge di Vico Equense possono stare tranquilli.

«Direi di sì – sottolinea il Sindaco Andrea Buonocore – ci sono dati ufficiali che lo dimostrano. Sappiamo quanto sia importante per una città come la nostra che si affaccia sul mare garantire acque limpide e litorale pulito, perché sono le condizioni indispensabili per un turismo in crescita e per i livelli imprenditoriali e occupazionali.

Merito anche del depuratore di Punta Gradelle, – aggiunge Buonocore – se nel nostro tratto costiero il mare è in buona salute. Questo però non deve farci abbassare la guardia. In materia ambientale l’Amministrazione Comunale di Vico Equense, con un’attività di oltre dieci anni ha recuperato molti dei guasti atavici in tema di separazione delle acque bianche e nere, sia alla fonte (palazzi e condomini privati) sia allo sversamento. Anche nelle stradine più tortuose, si continua a separare la nera dalla bianca».