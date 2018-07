Vico Equense, gestione strisce blu: appalto regolare, bocciato ricorso della Park Life

Una vicenda legale che durava da diversi mesi e che ora è giunta al termine. Stiamo parlando dell’appalto per la gestione delle strisce blu nella città di Vico Equense.

Tutta la diatriba legale cominciò proprio nel gennaio dello scorso anno, quando venne assegnata la gestione alla Park Life. La ditta arrivata seconda in graduatoria, però, la Terzo Millenio, decise di fare ricorso al TAR perché asseriva che la ditta vincitrice non avesse dichiarato alcuni errori professionali commessi nei comuni di Ravello e Latina. Un ricorso che è stato accolto, e il TAR decise di sospendere l’assegnazione del bando.

Come riporta l’edizione odierna di Metropolis, il Comune decise di procedere all’assegnazione scorrendo in graduatoria: al secondo posto vi era la ditta Terzo Millennio. I colpi di scena però non terminarono, in quanto la ditta Park Life decise di ricorrere anch’essa al TAR, che respinse il ricorso, e successivamente al Consiglio di Stato. Questi, qualche giorno fa, hanno respinto le argomentazioni della società. L’appalto non sarà revocato.