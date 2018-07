Vico Equense, disperati i residenti di via Bell’Alba

Vico Equense i residenti in via Bell’Alba località Sant’Andrea sono disperati, da anni e anni grosse buche nel manto stradale mettono a repentaglio automobilisti, motociclisti e pedoni che passano in questa via quotidianamente.

I residenti disperati lanciano il loro appello anche sui social, evidenziando i problemi con cui ogni giorno fanno i conti percorrendo la strada che collega la borgata sulla via principale.

È stato segnalato al Comune più volte ma essendo la via non comunale i tempi sono più lunghi del previsto.

