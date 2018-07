Vico Equense depuratore Punta Gradelle e collettore di Sorrento. Intervento del PD

Vico Equense . Il depuratore di #PuntaGradelle ha visto l’aggiudicazione della gara d’appalto nel 2006 e l’inizio dei lavori nel 2007.

L’opera è stata sospesa per tre anni: dal 2012 sino all’inizio del 2015.

Il #PD si è battuto in #Consiglioregionale ed in Parlamento per ottenere lo sblocco dei lavori attraverso interrogazioni, mozioni e visite istituzionali; inoltre ha proseguito una costante iniziativa di sollecitazione anche durante la Presidenza di #DeLuca (con una visita al cantiere nell’aprile 2015) ed ha partecipato alle numerose iniziative promosse dalle associazioni nel corso di questi anni.

Il depuratore, grazie all’impulso del PD regionale e del Governo De Luca, è stato completato ed è finalmente entrato in funzione nel marzo del 2017.

Il valore dell’opera è di circa 40 milioni di euro e la gestione ad oggi è stata affidata alla Gori.

E’ uno dei depuratori più innovativi in Europa, caratterizzato da un basso impatto ambientale, in quanto localizzato completamente in galleria.

Recentemente sono stati definiti, e sono in itinere, alcuni interventi migliorativi: a partire dall’aumento della capacità di portata del collettore di Vico Equense.

Intanto la #Gori sta ultimando il progetto esecutivo del collettore che parte da Sorrento al fine di dismettere totalmente l’impianto di Marina Grande .

I lavori peró non sono finiti poiché si stanno programmando altri interventi da realizzare in futuro, in particolare per migliorare la manutenzione e la pulizia degli alvei, nonché l’eliminazione di eventuali scarichi abusivi.

Inoltre, va predisposta un’azione incisiva per la riduzione del fenomeno del rilascio di rifiuti solidi a mare, sia curando la pulizia di alvei, scogliere e spiagge, sia controllando meglio il traffico da diporto.

In futuro bisognerà lavorare per una separazione delle acque bianche e nere, da parte di tutti i comuni della penisola ,nonché per un programma di condotte sottomarine nei punti di scarico delle fogne in caso di pioggia eccessiva.

