Vico Equense, compensi degli ospiti del “Social World Festival”: spesi 20 mila euro

Si sta svolgendo in questi giorni a Vico Equense l’ottava edizione del “Social World Festival”, la mostra Internazionale del Cinema Sociale che è in programma fino al 5 agosto. In questa edizione sono stati previsti come ospiti attori come Katherine Kelly Lang, Michele Placido e Stefania Sandrelli. Per garantirsi la loro presenza, il Comune di Vico Equense ha speso circa 20 mila euro.

Ecco il dettaglio:

– Katherine Kelly Lang (attrice di Beautiful) il 29 luglio 2018 al compenso di € 5.000,00 oltre iva al 22%;

– Michele Placido il 2 agosto 2018 al compenso di € 5.000,00 oltre iva al 22%;

– Stefania Sandrelli il 3 agosto 2018 al compenso di € 10.000,00 inclusi oneri diretti

Il sopracitato importo è comprensivo delle partecipazioni artistiche inerenti le serate del Social World Film Festival, che comprendevano incontro con il pubblico, red carpet, premiazione e rilascio firma per il Wall of Fame, il monumento al cinema.

Il “Social World Film Festival” prevede un quadro economico diviso in entrate ed uscite, secondo il dettame regionale, per un valore complessivo pari a 140.000 euro con una richiesta di finanziamento regionale pari a 80.000 euro, un cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale pari a 20.000 euro ed entrate diverse per Finanziamento statale pari a 30.000 euro e per sponsorizzazioni pari a 10.000 euro ovviamente sono escluse gli interventi degli artisti che il comune ha pagato a parte.

Il comune ha impegnato anche la somma di 5.000 euro per i biglietti aerei/ferroviari e impegnato la somma di 17.000 euro inclusa di Iva e altri oneri per l’ospitalità, intesa come servizio di pernottamento e ristorazione, destinata agli ospiti, ai premiati, ai giurati e agli altri addetti che intervengono senza oneri.