Ancora una volta caos traffico in Penisola Sorrentina. Questa volta si tratta di Vico Equense, precisamente in via Murrano, sulla strada che porta a Marina di Seiano. Pochissimi minuti fa, infatti, un’automobile ha investito una signora che stava attraversando con il suo nipotino di cinque anni e poi è finita contro un furgoncino di un venditore ambulante. L’impatto è stato rilevante, tanto che i due veicoli hanno riportato diversi danni, ma per fortuna pare che la donna e il piccolo non abbiano riportato ferite serie.

Non solo. E’ stato anche necessario l’intervento del 118, e qui registriamo l’ennesimo disagio per i sanitari in alcune zone della Penisola Sorrentina. L’ambulanza, infatti, ha avuto notevoli difficoltà a raggiungere il punto dell’incidente in quanto la strada era intasata da diversi camion: addirittura ha rischiato di uscire fuori strada in più di un’occasione.

Foto della nostra inviata Viviana Vanacore.