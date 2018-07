Vico Equense calcio c’è ecco le anteprime Eccellenza in vista

VICO EQUENSE: SI RIPARTE DA MISTER SPANO, ECCO I CALCIATORI RICONFERMATI. PRESENTATA DOMANDA DI RIPESCAGGIO IN ECCELLENZA Il calcio a Vico Equense è più vivo

che mai. Lo dimostra il fatto che l’ASD Vico Equense 1958

non solo ha formalizzato le pratiche per l’iscrizione al

prossimo campionato di Promozione ma ha pure inoltrato

domanda di ripescaggio in Eccellenza, forte del primo posto

ottenuto nella Coppa Disciplina nella scorsa stagione.

LE CARICHE

Il club è comunque pronto a vivere una

stagione da protagonista. Il presidente Vincenzo Capasso si

sta adoperando insieme a Nello Savarese per allestire una

squadra competitiva a prescindere da quella che sarà la

categoria di appartenenza. In via di definizione,

innanzitutto, i ruoli all’interno del sodalizio con Antonino

Celentano che farà da economo e l’indispensabile Adelina

Caccioppoli che, al solito, si occuperà del magazzino.

LO STAFF A guidare la squadra dalla

panchina sarà nuovamente Tommaso Spano, riconfermato dopo

gli ottimi risultati conseguiti nel recente passato alla

guida del Vico. Spano sarà supportato dal preparatore dei

portieri Antonio Cuomo e l’intero staff tecnico potrà

contare sui preziosi consigli di Giovanni Ferraro, che sul

campo di Massaquano è di casa con il florido vivaio della

G&C Vico Calcio.

LA SQUADRA Già perché l’ASD Vico

Equense 1958 è innanzitutto espressione di Vico Equense

visto che gran parte dei calciatori dell’organico di mister

Spano provengono dai borghi e dai casali di Vico. “Il nostro

intento – spiega il presidente Capasso – è di coniugare i

migliori risultati sportivi possibili con la valorizzazione

dei ragazzi locali che hanno dimostrato di essere validi e

funzionali per il progetto che abbiamo in mente”. Di

conseguenza, in attesa dei colpi di mercato promessi dal

trio Savarese-Capasso-Aiello, sono stati confermati, e

saranno presenti al raduno del 30 luglio che darà il via

alla preparazione precampionato, molti ragazzi vicani già

protagonisti nella passata stagione: Francesco Savarese,

Gianmaria Fiore, Alberto Raganati, Davide Staiano, e

Antonino De Simone oltre agli Under Ciro Coppola, Francesco

Correale, Vincenzo Imperato, Marco Cuomo, Giuseppe Mottola,

Francesco Oliva, Gaetano De Gennaro e Gennaro Savarese.