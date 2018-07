Vico Equense ancora acqua torbida a Rivo d’Arco e a Meta al Purgatorio video denuncia di De Pascale, ma si controllano gli scarichi dei fabbricati? Segnalazioni di acqua torbida a Vico Equense a Rivo d’ Arco e non si capisce perchè, se si va dall’altro versante della Penisola Sorrentina sulla costa di Sorrento a Meta, un video denuncia di De Pascale fa accapponare la pelle, da li scende tutto a mare dal Purgatorio.

Chiediamo a Meta e i residenti dicono “Si sa da anni che è così, ma ultimamente peggiora”. Peggiora perchè? Perchè i tubi sono rotti? Perchè qualcuno non autorizzato scarica magari nella controra o in momenti di distrazione perchè l’inquinamento non è stato corrispondente alle piogge?

Siamo sempre alle solite i problemi ci sono stati, ora no perchè l’Arpac Campania dice che è tutto balneabile, anche se non sappiamo che sia questa acqua torbida che ogni tanto appare, in tre zone, Rivo d’ Arco, Purgatorio e Golfo del Pecoriello a Sant’Agnello.

Fare un bel controllino a tutti nell’area , anche a sorpresa, no?