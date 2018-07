Vico Equense. Altri collegamenti verso la Costiera sorrentina e amalfitana messi a disposizione dalla società “Navigazione libera del golfo”. La nuova linea è partita ieri, 11 luglio, dallo scalo della marina di Seiano, e farà fermate a Sorrento, Positano e Amalfi.

Un’imbarcazione veloce, la M/B Picasso, di circa 200 posti passerà attraverso luoghi affascinanti come gli isolotti de “Li Galli”, unendo Seiano ad Amalfi in un viaggio fatto di emozioni e in metà tempo di un autobus. I biglietti per il momento si fanno a bordo. I costi dei ticket sono presenti nelle foto allegate.

A fine giugno a preso il via la stagione 2018 dell’Archeolinea, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternativa via mare prevede l’implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di Napoli e Salerno, la Costiera Amalfitana, le aree flegree e vesuviane e l’isola di Capri.

La novità del programma 2018 è costituita dall’introduzione dello scalo di Seiano lungo la dorsale Archeolinea. ​La linea 1 di Archeolinea​, ​operativa dal martedì al venerdì​,​ partendo da Amalfi giungerà nei porti di Positano, Sorrento, Seiano, Castellammare di Stabia Torre Annunziata, Napoli Beverello, Pozzuoli e​ ​Bacoli.​ La linea 1​-​A​ dal martedì al venerdì partirà da Bacoli prevedendo fermate nei porti di Pozzuoli, Napoli Beverello, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento, Positano e Amalfi​.