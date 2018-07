Vicino Equense, strisce pedonali pericolose

Siamo in Viale Rimembranza a Vico Equense, dove è difficile non tornare sulle condizioni dell’asfalto, in presenza di strisce pedonali. Basta poco per farsi male, considerando che sono in un punto alquanto pericoloso, visto che si trovano a qualche metro dallo svincolo in entrata nel paese.

E poi si parla di viabilità e sicurezza???