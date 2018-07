Questa notte, verso le 2, due auto hanno avuto un impatto frontale e violento come vi mostriamo nelle foto. I danni riportati alle due autovetture sono rilevanti mentre uno dei conducenti ne è uscito ferito ed è stato trasportato al presidio ospedaliero di Castiglione, non dovrebbe essere niente di grave per fortuna. Le auto sono rimaste sul posto senza la possibilità di spostarsi per via di qualche problema, pertanto hanno atteso i carabinieri che sono arrivati verso le 2.45 ed il carro attrezzi. La strada è rimasta chiusa fino alle 3 di notte circa.