Verifiche Arpac, il mare della costiera sorrentina tutto pulito

Finalmente sembra che il mare della costiera sorrentina sia tornato ad essere tutto cristallino. A certificarlo è ancora una volta l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dopo il recupero alla balneazione della spiaggia del Purgatorio di Meta ed il cessato allarme per Vico Equense, l’Arpac ha effettuato un nuovo monitoraggio delle acque che bagnano la penisola. Il battello dei tecnici che hanno prelevato i campioni si è mosso lungo la linea di costa tra Vico Equense e Massa Lubrense.

Il campionamento è stato effettuato tra il 9 e l’11 luglio scorsi nei diversi punti di prelievo prestabiliti ed ora sono stati resi noti i risultati dopo le analisi effettuate nei laboratori specializzati dell’Agenzia. Ebbene il responso è più che positivo considerato che il mare che bagna la penisola è stato certificato tutto assolutamente balneabile.

Le verifiche, infatti, oltre a constatare l’assenza di agenti inquinanti come escherichia coli ed enterococchi intestinali, hanno appurato anche l’assenza di schiuma e mucillagine, così come di rifiuti solidi o residui bituminosi e idrocarburi. I controlli hanno evidenziato che non sono presenti neanche meduse.

