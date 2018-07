Valentino tra Capri e Marina di Stabia a bordo del suo yacht TM Blue One

Valentino a bordo del suo mega yacht TM Blue One, ha salpato da Capri per fare approdo nel Yacht Club Marina di Stabia, a Castellammare. Lo stilista è in vacanza nell’Isola azzurra, godendo della dolce vita caprese. Recentemente sul suo bellissimo panfilo, ha ospitato anche l’attrice Gwyneth Paltrow, con cui ha condiviso parte del periodo di relax, con il futuro marito dell’attrice Brad Falchuk.

Valentino e Giancarlo Giammetti, circa dieci giorni fa sono stati con la coppia, che convolerà a nozze a fine estate, probabilmente negli Hamptons. I futuri sposi, durante la loro permanenza in Italia, sono stati accompagnati dallo stilista, ed approfittando di tale evenienza Valentino si è concesso una sosta nel porto stabiese. Valentino, arrivato con il suo yacht da favola, si è concesso qualche scatto nel yacht club frequentato da molte celebrità e magnati.

Lo yacht TM Blue One è una nave “made in Italy”, costruita più di trent’anni nei Cantieri Picchiotti di La Spezia. Il mega yacht ha avuto come madrina per il varo la splendida Sophia Loren. La barca nata di 41 metri, ha subito un restyling ed è stata riprofilata a 50 metri nel 2014: il lavoro fu realizzato dalla Lusben di Viareggio.