US META LA FAMIGLIA MANZI RINGRAZIA PER L’AFFETTO E VA AVANTI

Meta, Sorrento . L’US Meta tutta, ed in particolare la famiglia Manzi, commossi ringraziano tutti per l’affetto ricevuto, a cominciare dai giovani atleti, dai loro genitori e poi dai tanti amici che da sempre ci accompagnano, in questo momento delicato, nella speranza e nella fede che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Purtoppo, nonostante oggi, i nostri cuori e le nostre attenzioni siano completamente rivolti alla salute della cara Rosa, ci vediamo costretti a realizzare questo comunicato.

La società tutta si duole che persone, le quali non meritano considerazione alcuna, approfittino di questo momento di grande umano smarrimento, nel tentativo, vano e infruttuoso, di disinformare gli utenti, nella speranza, che resterà anch’essa vana e infruttuosa, di sostituirsi ad essa nell’organizzazione dei corsi di scuola calcio.

Pertanto, rimettendo al mittente qualsiasi illazione becera e meschina, nei tempi e nei modi, COMUNICHIAMO che l’US META continuerà regolarmente a svolgere la PROPRIA ATTIVITA’ di SCUOLA CALCIO dal prossimo settembre,sempre con lo stesso spirito e sempre con la stessa dedizione che nonostante le enormi e sempre crescenti difficoltà congiunturali, porta avanti da QUATTORDICI STAGIONI, insieme a DIRIGENTI, ALLENATORI, GENITORI, RAGAZZI.

Vi terremo aggiornati sulle prossime iniziative in partenza gia dal prossimo Agosto.

Il consiglio direttivo dell’US Meta.

Foto d’archivio a destra il presidente Giuseppe Manzi