Unioni Civili. Sorrento dice no, Piano risponde sì. FOTO E VIDEO

In un articolo del mese di Maggio scorso che abbiamo riportato su Positanonews, e che adesso alleghiamo a questo infondo alla pagina, in esclusiva abbiamo parlato di un rifiuto da parte del Comune di Sorrento nel far sposare una coppia gay, probabilmente dietro la manovra riluttante c’è stata la Chiesa Cattolica locale a mettere pressione per far saltare il tutto. Sorrento non è la prima volta che viene definita omofoba ma si sa, l’Italia è uno stato laico sulla carta, ma è cattolico fino al midollo per cui alcune decisioni sono per forza di cose influenzate dalla Chiesa. Le unioni civili risultano ancora molto difficili da accettare da parte della società attuale che, spesso e volentieri, risulta essere discriminatoria verso un qualcuno ed un qualcosa.

Si sposta tutto a Piano di Sorrento

I giovani comunque non si sono mai arresi e, come già preannunciato nello scorso Maggio, si sono spostati a Villa Fondi a Piano, struttura splendida con un ampio parco di proprietà comunale ed a picco sul mare costruita nell’800, sita a Piano di Sorrento. Positanonews li ha seguiti in questa loro lotta fin dall’inizio e riporta le varie foto ed i video dell’evento come aveva precedentemente promesso di fare.