Un raggio di sole attraversa Montepertuso annunciando i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie.

POSITANO – Un raggio di luce valica il foro nella montagna di Montepertuso che, nelle ultime ore, si prepara alla celebrazione della Madonna delle Grazie.

Al di là della leggenda dell’antica tradizione, che vede il pertuso come rappresentazione della vittoria del Bene contro il Male, questo straordinario paesaggio è il risultato di processi geologici tipici dei territori costituiti da rocce calcaree, così come gran parte della costiera amalfitana.

Il “pertuso” è infatti il residuo di una grotta scavata dalle acque di infiltrazione, come se ne vedono altre già a qualche metro di distanza, con la differenza che la sua erosione è più spinta delle altre ed è arrivata a trapassare l’intero spessore del promontorio roccioso. Poi, probabilmente a causa di un violento terremoto, parte della montagna, quella attualmente ricoperta da vegetazione, è scoscesa lasciando allo scoperto il pertuso così come oggi lo possiamo ammirare.

Un fenomeno interessante che avrá sicuramente ispirato quesiti circa la sua genesi, pur restando fedeli a ciò che il mito nei secoli ha cercato di spiegare.