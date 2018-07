Positano Picnic all’ingresso della Villa Romana

La foto notizia che fa discutere il web.

Bivacchi nella piazza Flavio Gioia con le opere di Paladino, all’ ingresso della Chiesa, di fronte alla biglietteria della villa Romana , troppa gente e mancanza di spazi all’ombra non a pagamento creano questa situazione . Vanno sanzionati è vero, ma come disse il Vescovo Michele Fusco a Positanonews, perché invitare o permettere a tanta gente di venire se non ci sono spazi?

L’estate mette tutti di buon umore: a chi non verrebbe voglia di organizzare un bel picnic a Positano ? La colpa è nostra che non dovremmo far affluire tanta gente nel paese se non c’è dove accoglierli