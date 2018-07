Un onore per i Positanesi e per i praticanti di Aikido della palestra Jikishin-kai di Praiano.

Beatrice Rispoli pratica con costanza e dedizione l’Aikido dal 1971. Sabato 28 luglio, durante uno stage internazionale a La Spezia, l’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese le ha conferito il grado di 6° Dan , un titolo molto prestigioso che la rende unica donna del centro-sud Italia ad avere questa nomina. Grande soddisfazione per il M° Pasquale Aiello, che per anni ha curato la sua formazione akidoistica, e per i suoi compagni di allenamento.

Un sincero augurio per un bellisimo futuro aikidoistico.