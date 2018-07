In un locale di Sant’Agnello i Nas sequestrano 15 chilogrammi di alimenti privi di indicazioni per la rintracciabilità

I Carabinieri del Nasi di Napoli stanno svolgendo un’intensa attività di controllo negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive della città e della provincia, per tutelare la salute dei cittadini e dei turisti. Durante le operazioni i Nas hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria in un ristorante/pizzeria di Sant’Agnello rinvenendo circa 15 chilogrammi di alimenti privi di indicazioni utili a garantirne la rintracciabilità. Si tratta, in particolare, di carne, mitili, vongole, lupini e pane. I prodotti alimentari sono stati sequestrati.