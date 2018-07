Un incanto di Bistrot \"Chapo\'a\" Nocera Inferiore

Sono tre le donne che gestiscono il ristorante Chapo’a Nocera Inferiore. La mamma Silvana, con la collaborazione delle due belle figlie: Rosabel e Anthea , prepara deliziosi manicaretti che sono la gioia del palato. Complimenti al talentuoso chef che nn finisce di riscuotere apprezzamenti per i suoi piatti. sui social. Dove si trova? E’ posto all’uscita di NOCERA sull’autostrada Napoli Salerno. Questa posizione fa si’ che sia raggiungibile sia dalla Napoli Salerno che dalla superstrada Salerno Avellino .Sì avvicina all’ideale immaginario di quanti desiderano trascorrere una bella giornata, mangiando bene e sentendosi a casa. Un piatto che trovo speciale e’ una quiche di melenzane , squisita e con un sapore davvero molto buono . Chi sono i fedelissimi clienti? E’ interessante rispondere che è frequentato da tutte le fasce d’eta’. Il locale , nei colori tenui , sembra grandissimo quando è inondato dalla luce del giorno. Ottimo il dolce. Che non sfuma nell’ amaro con l’ ultima portata perche’ c’e’ un buon rapporto qualità prezzo. Il Bistrot Chapo’ ha aperto i battenti da alcuni anni ma questo non e’ limite. Anzi gioca a favore poiché si tratta di una gestione al femminile , che sa anticipare il gusto del cliente e mantenere intatta la qualità e il confort delle abitudini casalinghe, che ognuno ritrova rivisitate.