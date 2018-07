Un copia ed incolla frettoloso sui volantini turistici e Sorrento si trasferisce a Varazze, in provincia di Savona

Sorrento si trasferisce a Varazze, in provincia di Savona, grazie ad un errore dovuto ad un copia ed incolla affrettato. I responsabili del Comune di Varazze, oltre alla tipografia, hanno infatti fatto stampare e distribuire alle strutture ricettive (bar, alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti…) centinaia di volantini per avvisare il turista che dal primo luglio e fino al prossimo 31 agosto si pagherà l’imposta di soggiorno. Per essere sicuri di non sbagliare hanno utilizzato il testo di un comune ad alta vocazione turistica come Sorrento, ma nella fretta hanno dimenticato di sostituire il nome della città nella traduzione tedesca (fra l’altro preceduta da una bandiera spagnola) e, quindi, si legge testualmente: «Die Gemeinde von Sorrent hat…», che tradotto sarebbe: «Il Comune di Sorrento ha introdotto…». Insomma, qualche turista tedesco potrebbe restare un attimo perplesso. Come disse Erodoto: “La fretta genera l’errore in ogni cosa”.