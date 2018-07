Uffici tecnici sotto i riflettori a Massa nuovo concorso, a Sorrento la selezione con misteri a Piano ritorna Graziano Maresca e Meta..

Uffici tecnici sotto i riflettori a Massa nuovo concorso, a Sorrento la selezione a Piano ritorna Graziano Maresca e Meta.. Qualcosa si sta muovendo nel delicato , e strategico, settore degli uffici tecnici in Penisola Sorrentina .

E’ stato pubblicato il bando del comune di Massa Lubrense col quale si decide per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato pieno di un funzionario tecnico e di un istruttore direttivo tecnico. Ruoli che, secondo quanto deciso dalla giunta guidata dal sindaco Lorenzo Balducelli, dovrebbero essere in organico all’ufficio tecnico comunale.

Balduccelli aveva più volte sottolineato che il Comune era sottodimensionato.

A Sorrento si è alle fasi finali , invece, del concorso per l’ufficio tecnico lo scontro dovrebbe esserci fra Alfonso Donadio e Daniele De Stefano, ma potrebbero esserci sorprese quali Monica Coppola, Giovanni De Simone e lo stesso Graziano Maresca che torna al Comune di Piano di Sorrento

“Ho fatto un anno nelle scuole e ora dopo questa esperienza torno – ha detto Maresca -, il concorso a Sorrento? Per prendere punteggi”

E a Meta? A Meta movimenti silenziosi e sotterranei, per l’amministrazione Tito è il momento di mettere le cose a posto visto che si vota.. cosa faranno ? E quali saranno i progetti degli avversari?