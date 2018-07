TUTTI I PERSONAGGI DEL MAR-VILLA ROMANA DI POSITANO foto&video

In occasione della cerimonia di inaugurazione di mercoledì 18 luglio 2018, gli inviati di Positanonews e Positanewstv, con il direttore Avv Michele Cinque impegnato nella diretta, hanno raccolto video-interviste di tutti i personaggi che hanno reso possibile, chi in un modo e chi in un altro, questa impegnativa operazione dallo scavo alla fruizione.

Il sindaco di Positano Michele De Lucia e il vicesindaco Fusco, garantiscono sicuramente il prosieguo dello scavo di quegli altri 150 metri rimanenti. La Soprintendente ai beni archeologici della Provincia di Salerno dott.ssa Casule . L’architetto Guarino, con il quale ci siamo complimentati per i tanti anni di lavoro. Donna Matilde Romito, che in anni lontani e tempi non sospetti si adoperò per l’applicazione del Vincolo archeologico della legge 1089 del 1939. L’archeologa Luciana Jacobelli, che ha ricevuto il premio internazionale quale miglior scavo, e Riccardo Iaccarino. Il direttore del restauro della Soprintendenza di Salerno. Il Vescovo sua Eminenza Orazio Soricelli e il parroco Russo, con Pasquale Vanacore, responsabile beni ecclesiastici diocesi di Sorrento. Il sindaco Giovanni di Martino e il sindaco di Amalfi Daniele Milano. Il presidente della Borsa internazionale del turismo archeologico dott Picarelli, che nell’ultima edizione della Borsa a Paestum, ne fece della villa di Positano il vessillo di apertura. L’onorevole Caldoro, che all’epoca della presidenza della regione si prodigò con il sindaco De Lucia per i finanziamenti.