TURISMO E DEGRADO: UN PIANO UNICO COSTA D’AMALFI PER IL 2020

Caos e traffico in tutta la Costiera amalfitana , ma anche Ravello ha perso la sua pace, fra i rumori e la piaga di alcune guide turistiche, da Positano ad Amalfi e Ravello siamo soffocati dal degrado che minaccia di offuscare le perle del turismo della Campania e d’ Italia. Quale possibile soluzione? Positanonews ha chesto un intervento a tal proposito all’ex sindaco di Ravello, attualmente direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano.

Abbiamo affrontato alcuni giorni fa l’annosa questione degli schiamazzi notturni legati al turismo matrimoniale; una sola è la medaglia ma le facce sono parecchie.

Oggi proviamo ad analizzare la piaga delle guide turistiche e degli accompagnatori. Una professione fondamentale per il nostro turismo? No! Purtroppo è una vera piaga.

Con buona pace di quanti interpretano questo ruolo con infinito amore e deontologia che pure sono tanti, dobbiamo rilevare che la media della deontologia e professionalità è veramente bassa e pericolosa, ed anche ancora alterata da dal fenomeno degli abusivi. La connessione o connivenza fra questa professione e il tessuto produttivo locale è intima e pericolosa: il migliore non è quasi mai l’operatore più bravo, ma quello che offre percentuali più alte sul venduto; il posto da vedere non è il più bello, ma quello più funzionale agli orari ed alle esigenze delle agenzie.

Il mio è un osservatorio privilegiato, sia per storia familiare che per ruolo lavorativoattuale e pregresso. Se affermo cose forti, è per conoscenza diretta, per aver sentito e visto direttamente. Di oggi l’ennesimo episodio che ha acceso la miccia: in attesa di sorseggiare un caffè post pranzo e pre lavoro pomeridiano, comodamente sprofondato sul divano, mi arriva il centesimo WA della giornata; un video appena girato nella piazza di Ravello riprende una graziosa accompagnatrice turistica di una agenzia sorrentina che, in ottimo inglese,“informa” il suo gruppo sulla possibilità di risparmiare i 7 euro del biglietto di Villa Rufolo portandosi presso i giardini della Principessa “più piccoli, ma il panorama è uguale”. Salto il caffè e scendo in piazza mettendomi in attesa che quella accompagnatrice arrivi al rendez-vous con il pullman. Attesa premiata, ed una giovane ed elegante accompagnatrice si mostra sorpresa e preoccupata alla mia richiesta di conoscere il nome dell’agenzia per la quale lavorava; quando le mostro il video farfuglia un non meglio “davo indicazioni sui vari luoghi”. La mia risposta è secca: “No; lei senza professionalità e deontologia li ha invitati a risparmiare sette euro per guardare il panorama gratis”; lei haridotto la sintesi più completa che abbiamo in Italia di Arabo-Siculo-Normanno, l’unico posto in Italia consacrato a Wagner e al suo giardino Klingsor, un museo verticale con il terrazzo più alto e panoramico di tutto il centro storico di Ravello, uno dei giardini più amati dai botanici di tutto il mondo, ad un mero punto per osservare il panorama. Tutto questo oltre a non essere professionale, è falso e delittuoso per il turismo italiano”.

Il poco tempo che il gruppo aveva per la visita a Ravello, meno di due ore, evidentemente non conveniva sprecarlo nella visita di uno dei monumenti più apprezzati d’Italia e quindi del mondo, ma investirlo nello shopping di sicuro più remunerativo.

La rabbia è tanta, ma non per i 100 euro sottratti a Villa Rufolo, lo è per l’ennesimo attentato al nostro territorio sempre più spinto da troppi verso il baratro del turismo di massa. Per i soliti moralisti che sbandierano la favola delle demagogiche espressioni “tutti hanno diritto di visitare” oppure “non sempre i ricchi sono colti e raffinati”, e cose di questo tipo, dico semplicemente che, se oggi le multinazionali proprietarie dei giacimenti diamantiferi nel mondo estraessero tutti i diamanti e li mettessero sul mercato, il prezzo al carato dei diamanti crollerebbe al di sotto degli Swarovski; la preziosità delle cose è data sì dal loro valore intrinseco, ma anche dalla loro rarità e difficoltà di conquista ed acquisto.

La rabbia monta soprattutto perché non è dato capire cosa spinge tanti ad essere così miopi e masochisti; il ragionamento è semplice quanto drammatico: la Costa d’Amalfi ha una superficie limitata, come pure i sui servizi e le sue infrastrutture (l’acqua, le fogne, le strade, etc.); il numero dei suoi frequentatori non può essere illimitato; queste due verità, assolute e non discutibili, impongono di limitare il numero degli accessi. Orbene si può ottenere la limitazione in due modi: 1) affidandosi al caso quasi come una lotteria; 2) stabilendo delle regole. Se escludiamo l’ipotesi 1), si tratta solo di stabilire quali regole applicare: se permettete, dovendo obbligatoriamente scegliere chifar venire, io scelgo quelli più colti e ricchi, e che magari si fermano per più tempo.

Si tratta di considerazioni così banali ed alla Pazzaglia, che è veramente incomprensibile l’atteggiamento di molti operatori e addeti, ma lo è ancor più di alcuni Amministratori.

Un solo argomento trovo oggettivamente giustificabile e giusto: nessuna scelta deve essere estemporanea e calata all’improvviso. Le regole del gioco si cambiano prima che il gioco inizi e non a gioco in corso.

Provo a lanciare una provocazione che spero trovi accoglimento; la rivolgo alle sole Autorità competenti: LE AMMINISTRAZIONI della Costiera Amalfitana, intendendo non solo i Sindaci o Conferenza dei Sindaci, ma il plenum dei Consigli Comunali di tutti i Comuni della Costa. E’ giusto che a decidere le sorti di un territorio siano quelle persone che lo amministrano e che i cittadini di quel territorio hanno eletto: Sindaci, Assessori, Consiglieri di maggioranza e minoranza compresa: che chiunque eletto dal popolo si assuma la responsabilità delle proprie idee, al di là di ruoli e competenze.

Che si vari un piano complessivo per l’intera Costa d’Amalfi dal 1° Gennaio 2020

La Conferenza dei Sindaci entro agosto prossimo convoca la Prima Assemblea degli Amministratori della Costieraper ottobre 2018; il Plenum degli eletti per tre giorni discute del proprio futuro, con tanto di analisi, proposte e pareri, anche dei rappresentanti delle categorie coinvolte, il tutto da trasferire in un documento finale di indirizzi approvato con la massima maggioranza possibile; Gli indirizzi finali del plenum dovranno essere tradotti, da un gruppo di esperti ed entro un mese, in progetto esecutivo con indicazione dei vari atti che le Amministrazioni tutte dovranno adottare singolarmente; Entro dicembre 2018 si riconvoca il Plenum per approvare il progetto esecutivo che le singole Amministrazioni dovranno recepire con atti ufficiali. Tutti gli operatori avranno l’intero anno 2019 per adeguare le proprie offerte, i loro servizi, gli standard, al piano esecutivo approvato.

Per la prima volta la Costa d’Amalfi avrebbe un obiettivo comune ed una visione unitaria del proprio futuro.

A chi come me oramai nella fase calante della propria vita, non resta altro da fare che suonare campanelli d’allarme, evidenziare i pericoli, indicare i rimedi.

Chi ha la responsabilità della cosa pubblica, invece, ha il dovere di non lasciare nulla di intentato per garantire al nostro territorio il migliore futuro possibile. Nessun amministratore pensi di lavarsi la coscienza additando colpe altrui, forze superiori contro, maggioranze inette o minoranze ostruzionistiche, competenze regionali o governative; sono i territori a scegliere il proprio futuro; che ciascuno metta da parte un poco di ego per condividere dei principi indispensabili ed ineludibili.

Le morti, gli incidenti gravi, il vivere male, sono tutte conseguenze di un territorio senza regole comuni e abbandonato al libero arbitrio di singoli individui, ma anche di singole, isolate ed a volte contrapposte Amministrazioni.

La costa d’Amalfi è UNA, chi pensa di poter fare da solo, o è un illuso, o un megalomane; in entrambi i casi è uno pericoloso per tutti.

Secondo Amalfitano

Già Sindaco