Turismo in Costa D’Amalfi. I voti dei turisti sono sorprendenti!

La provincia di Salerno e le due costiere, quindi sia quella cilentina che quella amalfitana godono di un’ottima reputazione. Il voto complessivo risulta essere un 9,13. Ma veniamo a noi: la cosa sorprendente è che Maiori, secondo i dati divulgati dalla Banca d’Italia, viene prima di molti altri Paesi ben più risonanti della Costiera Amalfitana.

Le valutazioni

Il campione di riferimento del sondaggio è il turista tra i 45 e i 64 anni che mediamente si sofferma in un hotel per circa una settimana e che è ritornato per la terza o quarta volta: tedesco, statunitense o inglese. Esprimono pareri molto positivi circa quello che offre la provincia di Salerno, compresa la Costiera Amalfitana, dunque, si ritengono molto soddisfatti del nostro patrimonio sotto i più svariati aspetti: paesaggistico, ambientale, artistico e culinario. Del resto è questo che ci contraddistingue dal resto del mondo, sotto quegli aspetti siamo veramente molto invidiabili ed è ecco perchè molti preferiscono, come meta delle loro vacanze, la nostra fantastica zona.

Veniamo ai giudizi concreti che vanno da 1 a 10, dove ovviamente “1” è una valutazione totalmente negativa, e “10” una valutazione totalmente positiva. Questi voti sono attribuiti a determinate categorie: cortesia, arte, ambiente, alloggio, pasti, prezzi, acquisti, informazioni e sicurezza.

Al primo posto si colloca Castellabate con una media voto di “9,64”, a seguire Maiori con “9,46”, Positano “9,33”, Ravello “9,13”, Salerno “9,03”, Amalfi “8,99”, Centola – Palinuro “8,89”, Praiano “8,85”, Minori “8,83” e Capaccio Paestum “8,67”.

Il voto complessivo riguardante la Provincia di Salerno, come già ribadito, è di “9,13”. Il livello di cortesia e di accoglienza offerto dagli abitanti locali è promosso con una valutazione di “8,94”, il patrimonio artistico – culturale con il “9,30”, il contesto ambientale “9,53”, la qualità delle strutture ricettive e dell’arte culinaria “9,51”, il costo della vita “7,85” dove il giudizio è il più tremendo di tutti, sicuramente abbiamo i prezzi un po’ alti; a seguire il livello dei prodotti offerti “8,56”, la facilità di reperire informazioni circa i luoghi da visitare “8,21”, la sicurezza “8,79”.

I turisti che sono stati in visita nella Provincia di Salerno, in ordine decrescente, quindi a partire da quelli più numerosi a quelli meno numerosi sono nel seguente ordine: inglesi, statunitensi, tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi, australiani, canadesi, svizzeri ed infine gli argentini.