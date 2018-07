TROVATO MORTO AVVELENATO KAOS, CANE EROE NEL SISMA DI AMATRICE

Una fine atroce per Kaos, cane pastore tedesco di poco più di tre anni, trovato senza vita questa mattina intorno a mezzogiorno dal proprietario Fabiano, nel giardino di casa sua in un paese vicino a L’Aquila. Ad ucciderlo un veleno, che non gli ha lasciato scampo. Per ora non ci sono tracce dell’autore di un gesto così crudele, tanto meno delle motivazioni che hanno potuto spingerlo a togliere la vita a un animale abituato a salvare quella degli altri. «Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina … continua il tuo lavoro lassù continua a cercare dispersi, a salvare vite umane… – scrive Fabiano il suo compagno umano e istruttore -. Non provare odio per chi ti ha fatto ciò, anzi se un domani avrà bisogno aiutalo sii superiore e quanto ti guarderà negli occhi e vedrà che sei tu il suo Salvatore morirà lentamente da solo». Kaos era stato determinante in tante operazioni di salvataggio, e non solo in quelle nelle zone terremotate di due anni fa: di recente aveva contribuito al ritrovamento di un uomo di Roio, di cui si erano perse le tracce. «Kaos ne abbiamo viste tante … aiutati tanti e tanti non ci siamo riusciti… hai lavorato giorno e notte, quando è servito non ti sei mai risparmiato … sei stato un amico fedele abbiamo condiviso e diviso casa … divano … tutto … corri amico mio corri non ti fermare un giorno ci abbracceremo nuovamente». E ancora, un messaggio all’autore del gesto: «Mi hai tolto la cosa più preziosa lo hai tolto ad una comunità intera, sì perché lui ha salvato vite» scrive Fabiano senza riuscire a trattenere la rabbia per l’accaduto.