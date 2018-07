Tromba d’aria marina in costa d’ Amalfi . Un nubifragio che ha investito in serata Roma ha colpito anche il Quirinale: un albero è caduto su una delle garitte che si trovano ai lati di uno degli accessi del palazzo del presidente della Repubblica. All’interno della garitta c’era un carabiniere che è rimasto illeso. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per tagliare e rimuovere l’albero.

Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, e anche grandinate con forti raffiche di vento: come previsto, temporali e raffiche di vento si sono abbattuti sulla capitale e in buona parte del Lazio, come strascico della perturbazione che in queste ore sta flagellando le regioni settentrionali. Il dipartimento di Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che si esaurirà nelle prossime ore.

Sul Lazio e sulla Capitale passa quindi una pertubazione veloce che porta anche la possibilità di “rischi idrogeologici localizzati e intensi” (codice giallo, livello due su quattro) sia nella Capitale che lungo il litorale nord, il bacino medio del Tevere e l’Aniene, e anche le località dell’Appennino intorno Rieti. Foto Giuseppe Di Martino