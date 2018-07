Tramonti, soggiorno per l’ex calciatore Luciano con “partitella” allo Stadio Franco Amato

Luciano Siqueira de Oliveira in arte Luciano, l’ex calciatore di Serie A, si è intrattenuto in questi giorni a Tramonti con amici per un periodo di vacanze estive in Costiera Amalfitana.

Nel borgo collinare della Divina, il brasiliano che ha vestito le maglie di club professionistici come Inter, Chievo Verona e Bologna, grazie alla disponibilità e l’ospitalità della gente del posto si è intrattenuto allo Stadio Comunale intitolato a “Franco Amato” per una partitella tra amici e i ragazzi, in cui Luciano ha mostrato alcuni numeri da funambolo a piedi scalzi sul terreno in erba sintetica, come sulle spiagge di Rio de Janeiro, città dove è nato e cresciuto.