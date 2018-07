Tramonti sempre più verde ed eco- compatibile: a disposizione dei cittadini il nuovo biotrituratore

Pronto all’utilizzo l’ultimo acquisto del Comune di Tramonti: il biotrituratore rappresenta una valida alternativaalla diffusa pratica di bruciare gli scarti vegetali. Si tratta di un invito alla cittadinanza, nell’ambito della politica ecosostenibile, per proteggere l’ambiente anche nelle normali attività di manutenzione dei terreni agricoli.

Già con l’ordinanza n.33 del 28/06/2018 il Sindaco di Tramonti, dott. Antonio Giordano, ha vietato qualsiasi forma di accensione di fuochi all’aperto dal 29/06/2017 al 30/09/2018 : il provvedimento segue le direttive del decreto n.156 emesso in data 19/06/2018 dal direttore generale della Giunta Regionale Campania, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 15 Giugno al 30 settembre 2018,e che ha disposto l’applicazione del divieto, di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni, anche se incolti, e negli orti, giardini o parchi.L’abbruciamento di erbacce sarà consentito nei terreni agricolidal mese di Ottobre al 30 Marzo, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 nei giorni di martedì – giovedì e dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto al Sindaco ed al Comando Stazione Carabinieri Forestale.

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00 .

Continua, quindi, la green revolution; per combattere i fumi derivanti dalla diffusa pratica di bruciare gli scarti vegetali il “biotrituratore” taglia e sminuzza: il risultato della triturazione può essere usato come fertilizzante, lettiera per gli animali, combustibile o avviato al compostaggio.Si punta allora ad una drastica diminuzione delle emissioni di fumi, dannosi per l’ambiente e per la salute di tutti i cittadini di Tramonti, ma si pensa anche all’aspetto estetico della verde vallata, meta non solo di numerosi turisti, italiani e stranieri, ma anche di amanti del trekking e dell’aria pulita che vivono il territorio tutto l’anno e appena possono, si godono le passeggiate naturali tra le macchie immacolate dei Monti Lattari.

L’uso della macchina potrà essere richiesto recandosi presso l’ufficio tecnico – settore ambiente del Comune di Tramonti o inviando una mail all’indirizzo segreteria@comunetramonti.it indicando, oltre ai dati anagrafici, il luogo e i giorni in cui dovrà essere usato il biotrituratoredisponibile dal 23 Luglio pv. – per unmassimo di due giorni consecutivi. Solo dopo tale richiesta potrà essere confermata o meno la disponibilità.

«Le buone pratiche adottate dai cittadini hanno permesso di acquistare il biotrituratore, un incentivoad abbandonare l’abbruciamento dei residui vegetali e a scegliere un’alternativa ecologica, pulita e all’avanguardia – ha dichiarato l’Assessore all’ambiente Vincenzo Savino.Tramonti si conferma ancora una volta in prima linea nella tutela ambientale, una green revolution che consente ai cittadini di smaltire gli scarti senza inquinare e di continuare a fare la differenza».