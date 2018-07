Tramonti scuola. Precisazione di Giordano “Non si faranno i container e la preside non ha chiesto nulla”

Tramonti, Costiera amalfitana . Sulla vicenda scuola precisiamo che non c’è nessun intervento riguardo i container. Abbiamo sentito il sindaco Giordano “Vogliamo chiarire che i container non si faranno , era solo un’ipotesi, rispetto alla quale la preside è totalmente estranea, in quanto non ha chiesto nulla del genere. Evidentemente in Consiglio comunale potrebbe esserci stato un fraintendimento da parte del cronista, stiamo cercando di operare al meglio in una situazione delicata e complessa”

Prendiamo atto e immediatamente pubblichiamo, successivamente pubblicheremo gli atti ufficiali.

