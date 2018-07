Tramonti, scontro tra auto: traffico in tilt nel centro del paese

Un incidente tra due auto è avvenuto intorno alle 17 a Tramonti, a circa cinquanta metri dalla Casa Municipale. Attualmente non si conosce la precisa dinamica del sinistro, ma lo scontro è avvenuto in prossimità dell’incrocio che conduce anche a Polvica, il centro del paese della Costa d’Amalfi. Dietro all’incidente si è creata una lunga fila di auto, che ha bloccato il transito verso le frazioni interne di Tramonti. In questo momento sappiamo che sono stati attivati i soccorsi ed è giunta un’ambulanza a prelevare sul posto delle persone coinvolte: ad accertarsi di quanto avvenuto sono intervenuti anche la Polizia Municipale e i Carabinieri della locale stazione, che sono stati chiamati anche a sbrogliare il traffico. Si attendono aggiornamenti. (foto di Fausto Carotenuto via Facebook)

Aggiornamenti. Da primissime informazioni, le persone coinvolte nell’incidente sembrano non aver riportato nulla di grave. Il personale medico del 118 ha trasportato con urgenza i due conducenti delle automobili, una Grande Punto ed una Citroen, presso il Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello: i due malcapitati accusavano una contusione con dolore allo sterno, presumibilmente dovuto all’attivazione degli airbag. L’impatto è avvenuto tra le rispettive fiancate sinistre delle auto, con danni importanti per entrambe le vetture: nello scontro avrebbe influito anche la presenza di un grosso vaso posto a margine della carreggiata (sulla sinistra), che funge da ostacolo visivo per gli automobilisti.