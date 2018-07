Tramonti, lavori al plesso scolastico Pascoli: ecco come saranno dislocate le classi

Nel consiglio comunale di ieri sera, a Tramonti, tra gli iscritti argomenti all’ordine c’era anche la questione dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico in Polvica, dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli”. Come anticipato da Positanonews nei giorni scorsi, il tema di interesse è quello relativo alla questione della dislocazione delle classi durante lo svolgimento dei lavori.

Il sindaco Antonio Giordano ha rivelato al consiglio. che dopo il terremoto del 1980, non c’è stata alcuna ordinanza riguardo alla sicurezza degli edifici, ma ad oggi è risultato che la struttura va adeguata ai nuovi standard. Ecco che quindi, c’è stata la richiesta di fondi regionali per l’edilizia scolastica da 1,5 milioni di euro (una cifra destinata a crescita, con l’avanzamento delle richieste per il successivo lotto), con la costruzione di nuovi pilastri e il rinforzo dei solai.

Riguardo allo sgombero dei locali e sul come da farsi dei lavori, dopo una campagna d’ascolto messa in campo dall’Ente comunale, diverse soluzioni non sono risultate praticabili: dal Convento, per le celle inadeguate, al trasferimento della sede comunale alla Comunità Montana (massimo 3 stanze dalla sede di via Municipio, con la Casa Municipale impossibilitata a caricarsi di tutte le classi) o lo stravolgimento della sede del nido, in Pietre.

Tolto anche il modello di una scuola diffusa sul territorio, che risulterebbe complicata da servire dai scuolabus e comporterebbe comunque dei costi, ed essendo poi costosa la proposta della Preside, di realizzare dei moduli prefabbricati (sullo stile di Ravello) che sarebbero durati solo qualche anno (costando alla collettività 650mila euro), il sindaco, su consiglio dei tecnici che si occuperanno dei lavori, ha individuato tale risoluzione:

Nel plesso scolastico di Polvica, con l’isolamento degli ambienti da cantiere (ala est) dalle classi con muri e lo spostamento di lavori rumorosi nelle ore pomeridiane, ci saranno le sei aule per le scuole medie, più due laboratori;

Il plesso scolastico di Gete ospiterà tutti i bambini dell'asilo di Tramonti: una soluzione congeniale anche alla direzione scolastica e praticabile, data la possibilità di fornire pasti per circa 300 bambini. Questo sarà possibile con la realizzazione di due classi per coorti da 3, 4 e 5 anni e di nuovi bagni, con la turnazione della mensa;

La sede scolastica di Pietre ospiterà le classi 1a e 2a elementare, con l'individuazione di 3 aule più una quarta derivata dall'androne, con relativa sala per personale docente e addetto alla scuola;

La Casa Comunale, infine, ritorna ad essere una scuola come tanti anni fa, ospitando le classi 3e, 4e e 5a elementare: con l'ottimizzazione degli spazi adibiti a uffici e l'uso di porte taglia fuoco, saranno derivate 3 aule al piano terra e 3 aule al primo piano, con l'attuale ufficio del Sindaco, che diventerà sala professori.

Questa dislocazione delle classi, comporterà ovviamente che non ci sarà il tempo prolungato per le scuole elementari e medie, con le attività scolastiche che termineranno di sabato. Questa soluzione risulterebbe meno dispendiosa economicamente, considerando che anche la ditta che eseguirà i lavori si occuperà dei traslochi e della preparazione delle diverse sedi scolastiche. Lunedì saranno ascoltati i rappresentanti d’istituto e i sindacati su tali questioni, in vista dei lavori, che da cronoprogramma dovranno iniziare a cavallo tra il 15 settembre e il 1 ottobre.

Oltre alla deliberazione del riequilibro e assestamento di bilancio, su cui c’è stato un confronto animato e interessante sui dettagli tecnici, ieri sera è stato votato anche il nuovo regolamento degli NCC, che permetterà di mettere a bando 7 licenze (inizialmente erano sei, con l’aggiunta di un’altra che è stata riconsegnata, ndr), per titolari di autorimesse che saranno presenti sul territorio del comune di Tramonti.