Tramonti Costa d’ Amalfi. Il Monte Di Grazia IGT dai vitigni Peppella , un grande vino . Troviamo la recensione del vino di Alfonso Arpino, uno dei produttori più genuini della Costiera amalfitana , di Maria Longhini e ne val la pena riportarla sull’Enogastronautanews di Positanonews. Insomma Alfonso e famiglia, anche se li abbiamo persi di vista affaccendati da mille cose, sono nel nostro cuore e ci hanno colpiti per la loro accoglienza, tanto è vero che continuano a migliorare, senza tanti clamori, quando il vino è davvero vino ed è buono non c’è bisogno.. Il vino si fa anche con l’uva, del posto, ovviamente!

Bravi da Michele Cinque e tutta la redazione di Positanonews

Monte Di Grazia IGT Campania 2016 da vitigni Pepella Biancatenera e Ginestra – Vino biologico. Al colore si veste di un giallo dorato tipico dei vini macerativi, compatto profondo ed intenso. Colpisce immediatamente il suo profumo e fa venir voglia di assaggiarlo subito senza aspettarlo: un sorso sapido e acido che ricorda certe birre tipicamente acide.

Poi ci torno su e lo annuso, lo studio, lo ascolto e lo degusto con calma.

Chiudo gli occhi e vedo quelle vigne meravigliose ed antiche, con quei tronchi grandi e centenari, quelle pergole ben tenute e curate. Risento quell’amore e quel rispetto che si respira per la terra in quel luogo, nei loro vigneti “sacri”. Profumi intensi e complessi di fiori gialli leggermente appassiti tipo camomilla e ginestra e macchia mediterranea ( reminiscenze con vini a me cari e conosciuti come quelli delle 5 Terre). Ma i profumi hanno la freschezza dell’agrume tipo kumquat e mandarino, poi frutta matura a polpa gialla come pesche e mele, sentori di zenzero fresco, di zafferano, di the verde e per finire brodo di giuggiole. Quello che stupisce è un profumo dolce che in bocca invece è tendente alla freschezza. È un tripudio di ambivalenze.

La bocca è avvolgente e morbida ma anche tanto fresca e tanto sapida contemporaneamente. Finale pulito e lungo. Persiste in bocca. 10 gradi di appagamento puro. Un giovane 2016 che sembrerebbe avere ancora davanti a sé tanta strada per crescere e stupire. Un sorso dietro l’altro….non smetteresti mai !

Abbinato ad orata al forno con zucchine trombette.