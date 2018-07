Tramonti. Arrestato un giovane per porto abusivo di armi

Nella scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amalfi, hanno tratto in arresto D.B. classe 1996, di Pagani (SA) per porto abusivo di arma clandestina.

In particolare, nel corso di un posto di controllo notturno a Tramonti, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo una Lancia Y con a bordo cinque giovani, rinvenendo subito una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish nella disponibilità di uno di essi. Il ritrovamento ha quindi portato i militari ed estendere la perquisizione agli altri passeggeri ed all’autovettura permettendo di rinvenire, nel vano porta oggetti, una pistola con matricola abrasa marca SMITH e WESSON 380, con caricatore inserito contenente 5 proiettili.

I militari hanno quindi immediatamente sottoposto a sequestro l’arma e condotto i giovani presso la Compagnia di Amalfi, dove hanno dichiarato in arresto il giovane e segnalato alla prefettura l’altro giovane in possesso di stupefacente. Saranno effettuati accertamenti sull’arma per comprenderne l’origine e l’eventuale utilizzo.