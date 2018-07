A Tramonti al via il RiciclaEstate con Legambiente e Conai: ecco il calendario

A Tramonti parte RiciclaEstate, in collaborazione con Legambiente Campania e Conai, la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nei comuni costieri della Campania e nelle località turistiche interne.

L’amministrazione Giordano – oltre alle iniziative Puliamo il mondo, Puliamo Tramonti, Tramonti si differenzia, Tramonti Green – ha deciso di attivare un programma di informazione, sensibilizzazione e raccolta selettiva per promuovere il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, ma anche per favorire la riduzione della produzione dei rifiuti puntando sul riuso.

Un tour che vedrà il centro di raccolta mobile girare per le borgate di Tramonti, coadiuvato dai volontari del servizio civile nazionale e dagli operatori ecologici, con lo scopo di raggiungere traguardi ancor più importanti di raccolta differenziata attraverso suggerimenti e consigli, per vivere le giornate estive all’insegna della sostenibilità e del rispetto.

Un’occasione per rendere partecipi e responsabili i cittadini e i turisti e per rinnovare le buone e virtuose pratiche sulla raccolta differenziata. Sarà possibile conferire, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, direttamente negli eco-compattatori mobili del centro di raccolta, tutti i materiali selezionati, come ad esempio: farmaci scaduti, Pet, alluminio, carta e cartone, lampade esaurite, olii esausti, batterie e pile esaurite, piccoli elettrodomestici.

Sarà, inoltre, distribuito materiale informativo porta a porta e presso le strutture ricettive con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata migliorandone la qualità, e rendendola più efficiente ed efficace. Ecco il calendario a partire da lunedì 16 luglio pv a venerdì 20 per la prima settimana: Lunedì 16 – Pucara; Martedì 17 – Paterno S. Elia; Mercoledì 18 – Novella; Giovedì 19 – Gete; Venerdì 20 – Ponte.

“Riciclaestate anno dopo anno riscontra sempre più adesioni sia fra gli Enti Locali che fra i cittadini e i turisti, e anche Tramonti e l’amministrazione Giordano hanno accolto con grande entusiasmo questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Vincenzo Savino. – “We love Tramonti” è il nuovo slogan della nostra campagna ambientale: la sinergia tra Enti, associazioni e soprattutto cittadini virtuosi costituisce il punto di partenza della promozione di una raccolta differenziata di qualità, che contribuisce in maniera determinante a migliorare l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali e incentivando un turismo sostenibile per l’economia dei luoghi.”