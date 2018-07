Tramonti, 26enne fermato ad un posto di blocco: deteneva droga e un coltello

Nel pomeriggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amalfi, nel corso di un ordinario posto di controllo hanno tratto in arresto N.R. classe 1992 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Il giovane, fermato a bordo della sua autovettura in località Valico di Chiunzi, è stato perquisito dai militari che lo hanno trovato in possesso di 50 gr di hashish e 13 grammi di povere bianca la cui natura è in fase di accertamento, nonché un coltello a scatto con lama di 7 cm.

La sostanza ed il coltello sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida.