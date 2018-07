Dal 4 luglio al 4 agosto il comune di Oliveto Citra ospiterà la mostra personale dell’olandese Ton Pret, artista, designer e “pensatore creativo” dal titolo “Exploding Colour” La mostra si terrà presso lo spazio espositivo “Casa Coste per le arti “ situata nel centro storico del paese, e la struttura è al suo primo progetto di respiro internazionale. Considerato tra i 10 designers più famosi al mondo, Ton Pret esprime, con uno stile molto personale, la positività del colore attraverso un’esplosione di sentimento e passione che trasporta l’artista in una realtà onirica dove la sua inesauribile fantasia trova nuove fonti di ispirazione.Le sue opere sono esposte,tra gli altri al “Beurs van Berlage “di Amsterdam,alla “Fortezza da Basso” di Firenze, al “Rijksmuseum” di Amsterdam, al Museo di Ascona,al “ Louvre” a Parigi,a Barcellona ,al museo Kunsthal di Rotterdam e in quasi tutti i musei mondiali

Nel 2017, l’incontro con Colaci Emilio lo porta a sperimentare e confrontare la sua vena creativa con la misurazione del Tempo. Ne scaturiscono delle opere d’arte che coniugano l’essenzialità del movimento delle ore con l’esplosione incredibilmente fantasiosa delle sue figure.

Le sue opere sono caratterizzate da un uso molto audace del colore, figure fantasiose e un’esplosione di entusiasmo, spontaneità, passione e positività. Il suo stile è originale, se non addirittura non etichettabile e racconta un ‘Realismo Diverso’ con scene di vita quotidiana.

Ton Pret, non è solo dipinti, ma anche la sua” altra Arte”, come la Ferrari Art Car , Louis Vuitton e borse d’arte di Michael Kors, scarpe Armani arte, progetti di mobili che attirano anche Alessandro Mendini, bagni di design, bici polo italiano e opere più squisite di arte, e disiderio. Non sorprende quindi che le sue opere vengano dedotte con entusiasmo e abbiano già trovato una nuova casa con vari appassionati, collezionisti d’arte, compagnie e celebrità.

Lo stile di Ton può essere meglio descritto come “realismo colorato” di una realtà

diversa, con una potente immagine positiva. Con il suo lavoro, Ton vuole far emergere il positivo nelle persone, portandole in un’altra realtà, dove la positività attraversa un filo rosso.

